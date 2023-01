News Udinese / Deulofeu e Pereyra out con il Verona: la rassegna stampa

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una società che ha grande voglia di fare la differenza sul campo e di conseguenza non ha nessuna intenzione di mollare il colpo proprio adesso. I tre punti di domenica a Marassi sono una grande dimostrazione di coraggio e carattere.

Dopo i quindici punti di penalizzazione rifilati alla Vecchia Signora di Max Allegri. L'Udinese si trova in piena lotta per un piazzamento alla prossima Conference League (che cambierebbe anche diverse situazioni di mercato). Cambiando rapidamente discorso, non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<