News Udinese / Deulofeu è pronto: no al Villa per riprendersi i bianconeri

Deulo tra sirene di mercato e la ripresa dall'infortunio. Ora tutto è alle spalle e punta a riprendersi il centro dell'attacco già domenica

Il campionato è ripartito e all'Udinese manca ancora un super titolare, stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Il campione e vera stella della squadra guidata da mister Andrea Sottil è stato il grande assente di questo avvio di nuovo anno e si è sentita la sua mancanza. I bianconeri, senza la sua luce in campo, sono apparsi più prevedibili e meno incisivi in avanti. Tutto l'attacco è rimasto impoverito dalla mancanza di un giocatore in grado in qualunque momento di accendere la scintilla. Qualità che lo hanno messo nel mirino di diversi club.

Deulofeu corteggiato dall'Aston Villa. L'interessamento è tiepido, come confermato dal suo stesso procuratore. Tra l'altro lo spagnolo non vorrebbe tornare in Premier League, dove si infortunò gravemente al ginocchio. In caso di addio all'Udinese, sicuramente non nella sessione di gennaio, preferirebbe la Spagna.

Il futuro di Deulo — In attesa di una chiamata da un club della Liga che magari anche disputi le coppe (dopo il tentativo in estate del Villareal non sono arrivare altre offerte concrete), vuole restare in bianconero dove ricopre un ruolo da protagonista. Ipotesi cessione, quindi, per il momento rimandata. Se ne riparlerà eventualmente la prossima estate. Ora l'obiettivo è fargli recuperare il prima possibile la forma migliore per reinserirlo nell'11 titolare di Andrea Sottil. Più probabile, quindi, vederlo dal primo minuti contro la Sampdoria, partita in programma il 22 gennaio alle ore 12:30.