NEWS UDINESE – Antonio Di Natale fu uno dei calciatori più forti della Serie A. Nel suo periodo all’Udinese riuscì, a suon di goal e di ottime prestazione, anche ad essere convocato in Nazionale, la massima aspirazione per ogni giocatore di pallone. Oggi sulla sua pagina Instagram ha voluto ricordare un goal alla Van Basten segnato con la maglia bianconera al Chievo Verona in Serie A: