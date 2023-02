Udinese Sassuolo / Dionisi può tornare a sorridere: recuperato M. Lopez

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una società che ha grande chance di riscatto dopo il brutto ko esterno con il Torino. Al momento bisogna dare una netta sterzata, visto che le ultime prestazioni non sono di grande caratura nel complesso. Contro i granata, probabilmente è stato raggiunto il momento più basso della squadra da inizio stagione. Ora arriva la partita con il Sassuolo e l'idea è quella di poter incominciare a ritrovare il successo e soprattutto la fiducia che è venuta a mancare per via di qualche infortunio. Infortuni che hanno tormentato anche l'organico degli emiliani.

Alessio Dionisi può sorridere: contro i bianconeri potrebbe avere l'organico quasi al completo . Per quanto riguarda Berardi , la botta ricevuta da Maehle che è costata all'esterno bergamasco l'espulsione è stata soltanto un grosso spavento. Il 10 neroverde, quindi, è a completa disposizione per la sfida di domenica. Ma c'è anche un altro ritorno importante.

Recuperato anche il regista

Maxime Lopez è recuperato e arruolabile. Il centrocampista francese aveva rimediato durante la preparazione invernale una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro e contro i bianconeri farà il suo ritorno in campo, anche se al momento è in vantaggio Obiang per una maglia da titolare.