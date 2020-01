Rodrigo De Paul ha festeggiato il gol e la vittoria della sua Udinese, ma nel dopo gara il numero 10 argentino è stato sanzionato dalla Polizia per divieto di sosta con la sua macchina, un Audi R8, parcheggiata con due ruote sul marciapiede davanti alla pizzeria di Via Poscolle. Evidentemente i due poliziotti che hanno fatto il loro dovere non erano tifosi integerrimi dell’Udinese, ma è giusto così.