News Udinese / Disperazione Bijol: ecco quando ritornerà sul campo

Non un bel momento per il roccioso difensore centrale sloveno. Proprio in queste ore pare essere arrivata una chiusura definitiva per Bijol

Il difensore centrale sloveno è stato un perno della retroguardia dell'Udinese nel corso di questa ultime stagione e mezza. Un calciatore in grado di mettere in difficoltà ed annullare anche i centravanti migliori del nostro panorama calcistico. Contro la Roma, però, uno stop decisamente grave che lo ha messo fuori per diverso tempo.

Quando tutto pareva essere pronto per il suo rientro sul campo da gioco, è arrivato il vero e proprio colpo di scena visto che in queste ore pare arrivare la conferma dello slittamento del rientro. Jaka non tornerà prima della fondamentale trasferta contro il Sassuolo del prossimo 30 marzo. Decisamente troppo tempo.

