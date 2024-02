Notizie Udinese | Dubbio per Max: Sandro o Rugani per sostituire Danilo?

Al momento, in vantaggio parrebbe esserci Rugani, dopo che il brasiliano era stato titolare nella gara contro l'Empoli. Con Rugani in campo però la Juve è imbattuta in stagione e questo fa propendere per il centrale italiano. Indietro nelle gerarchie invece il nuovo centrale di Allegri, il classe 2000 Tiago Djalo, arrivato nell'ultima sessione di calciomercato dal Lille.