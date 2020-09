Ecco i gironi dei campionati giovanili Under 15-16-17

La FIGC ha pubblicato sul proprio sito i gironi dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B:

GIRONE A (13 squadre)

Bologna, Cremonese, Genoa, Juventus, Lazio, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Virtus Entella

GIRONE B (14 squadre)

Atalanta, Brescia, Cagliari, Chievo, Cittadella, Hellas Verona, Inter, Vicenza, Milan, Monza, Pordenone, Spal, Udinese, Venezia

GIRONE C (13 squadre)

Ascoli, Benevento, Cosenza, Crotone, Pescara, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Lecce, Napoli, Reggina, Roma, Salernitana