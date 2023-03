News Udinese – Emergenza attacco per il Bologna / Fuori Arna e non solo

L'Udinese si prepara ai prossimi match di campionato. In vista della partita di domenica, non perdere il punto sui rossoblù infortunati

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. In questi giorni al Bruseschi stanno facendo rientro tutti i nazionali, pronti per riprendere i duri allenamenti del tecnico Andrea Sottil. Se i bianconeri dovranno fare a meno di ben due titolari in difesa (Rodrigo Becao e Nehuen Perez), il Bologna non è certo di poterne approfittare a pieno. Al momento sono ben due gli attaccanti che non potranno essere presenti al prossimo incontro di campionato. Andiamo a fare il punto sulle assenze anche in casa rossoblù in vista della partita che si giocherà alle 12 e 30 di domenica.

Il primo centravanti che ha alzato bandiera bianca già da più di una settimana è Marko Arnautovic. Il calciatore austriaco aveva iniziato questa annata in maniera clamorosa, mettendo a segno ben sei gol nei primi incontri ma dopo un lungo infortunio e con il cambio d'allenatore sembra essere cambiato tutto. Ad oggi Marko non è nemmeno sicuro di un posto da titolare, visto che nelle ultime due partite giocate è sempre partito dalla panchina. Adesso si lavora in vista dei prossimi match e si cercherà in tutti i modi di poterlo recuperare in vista del rush finale di questo campionato.

Non solo Arnautovic — Oltre il calciatore ex West Ham anche Joshua Zirkzee non è ancora al meglio ed alza bandiera bianca in vista di domenica prossima. Un problema alla caviglia sta condizionando la seconda stagione in Italia del bomber famoso per i suoi gol, ma anche per il suo taglio di capelli. Anche in questo caso Motta cercherà di recuperarlo il prima possibile e fino a quando sarà assente ci penserà Musa Barrow a prendere il suo posto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul rientro più importante per tutta la squadra bianconera. Il difensore centrale è pronto per la battaglia <<<