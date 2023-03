Empoli-Udinese / La conferenza di Sottil: “Abbiamo vinto meritatamente”

La squadra bianconera torna finalmente alla vittoria con una grande prestazione sin dai primi minuti. La sfida aveva solo un risultato possibile e questa Udinese non si è fatta mettere i piedi in testa, giocando il suo incontro e portando a casa un successo di grande peso. Oggi si raggiunge in classifica il Bologna e i bianconeri di Max Allegri. Un successo che aumenta il morale e sicuramente permetterà di affrontare al meglio l'incontro di settimana prossima in casa contro i rossoneri. Non perdiamo le dichiarazioni del tecnico Andrea Sottil al termine del match.