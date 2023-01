Udinese-Empoli / Il focus sul migliore in campo: pronto per il grande salto

Il team è pronto per i prossimi incontri di campionato. Bisogna ancora fare il punto, però, sul match di ieri. Ecco il focus sul migliore

Redazione

L'Udinese lo ha già ceduto nel corso della passata estate, ma se avesse aspettato ancora un po' chissà quanti milioni avrebbe potuto recuperare dalla cessione a titolo definitivo del laterale sinistro italiano Destiny Udogie. Anche ieri sera ha messo in scena una partita superlativa sotto tutti i punti di vista. Sulla sua fascia nessuno è riuscito a metterli il bastone tra le ruote e tra una sgroppata e l'altra si è confermato come uno dei migliori prospetti in circolazione sia in Italia che in Europa. Andiamo a vedere nel dettaglio la sua partita e tutte le azioni che ci hanno fatto pensare al grande campione che Destiny può diventare.

Lo svantaggio arriva dopo tre minuti e da quel momento parte un vero e proprio assolo per il giocatore arrivato dal Hellas Verona. Stojanovic è ancora confuso dopo il suo rendimento martellante sulla fascia per gran parte dell'incontro. Dai suoi piedi nasce la prima occasione della partita per i bianconeri, visto che è lui a servire Arslan che poi metterà al centro per Beto con il portoghese che fallisce il tap-in. Subito dopo si procura una punizione vicino all'area di rigore grazie ad una sua serpentina. Il gol non arriva e serve analizzare il secondo tempo per poter scoprire di più sulle sue giocate.

La seconda frazione — Intorno al sessantacinquesimo minuto Destiny parte sulla fascia e nessuno lo riesce a bloccare. Dopo essere arrivato sul fondo si ferma, rientra e mette una palla bassa al centro dell'area di rigore dove Roberto Pereyra non deve fare altro che spingere infondo alla rete. A dieci dalla fine, inoltre si guadagna anche un'espulsione. Akpa Akpro è costretto a stenderlo prima che entri in area di rigore e affronti Vicario, doppio giallo e rosso sacrosanto. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita. Non perdere tutti i voti assegnati. Ecco le pagelle di Udinese-Empoli <<<