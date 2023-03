Empoli-Udinese / Parla Jaka Bijol: “Siamo qui tutti insieme per vincere”

Il match di questo pomeriggio è oramai alle porte ed a presentare l'incontro ci ha pensato proprio uno dei giocatori più importanti: Bijol

Redazione

Oggi si scende in campo e per l'Udinese c'è solo un risultato ottenibile: la vittoria finale. La squadra di Andrea Sottil vuole tornare a dire la sua in campionato, visto e considerato che un piazzamento in Europa è ancora raggiungibile. Prima dell'incontro ci ha pensato proprio uno dei calciatori più importanti a dire la propria opinione su questa sfida da dentro o fuori, stiamo parlando di Jaka Bijol. Non perdere tutte le sue parole su questa sfida che lo vedrà a prescindere protagonista, visto che stiamo parlando di uno dei difensori imprescindibili nel modulo del tecnico originario di Torino. Passiamo alle dichiarazioni del centrale.

"Quella di oggi è una partita molto importante per la nostra squadra. Nel corso di questa settimana abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro e siamo pronti per il fischio d'inizio". Bijol ha chiarito a tutti che la squadra nonostante manchi la vittoria continua a dare il massimo sul campo per cercare di raggiungere i migliori risultati possibili. Sempre il centrale sloveno ha aggiunto che sono stati analizzati approfonditamente tutti i punti deboli degli avversari, ma che quando scende il campo il suo obiettivo è solamente quello di dare tutto per la squadra ed anche per i suoi compagni. Le parole nel prepartita non sono terminate qua.

Lo stato fisico — "Io sto bene, così come la squadra. Siamo tutti insieme qui ad Empoli per vincere". Con questa frase il centrale chiarisce anche l'idea del team che ha grande voglia di tornare a vincere ed infatti oggi ha quasi l'obbligo di uscire dal Castellani con i tre punti in tasca. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulle scelte che potrebbero fare i due tecnici. Stanno per uscire le formazioni ufficiali, ma ecco anche i ballottaggi che devono essere sciolti. Le probabili formazioni di Empoli ed Udinese <<<