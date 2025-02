Udinese-Empoli | Il top ed il flop dell’incontro: delusione a sorpresa

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e l'Empoli di Roberto D'Aversa. Non perdiamo neanche un secondo e partiamo subito con il top ed il flop di giornata. Una vecchia conoscenza torna per prendersi un posto nel flop.

Inutile prendersi in giro, la prestazione odierna di Jurgen Ekkelenkamp è la conferma che l'Udinese ha scovato l'ennesima perla rara della sua stagione. Il calciatore olandese ha messo in seria difficoltà la retroguardia dell'Empoli e la doppietta è la ciliegina sulla torta di una prestazione decisamente clamorosa. Assieme a lui sale il solito Solet , ma anche Razvan Sava autore di un paio di interventi salva risultato.

IL FLOP

Non solo l'attacco della società avversaria, ma soprattutto l'estremo difensore Marco Silvestri. La ribattuta sulla seconda rete mette fine alle speranze dell'Empoli e soprattutto da la dimostrazione che i bianconeri hanno preso (per l'ennesima volta) una scelta giusta. Restando in team, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Empoli <<<