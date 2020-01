Esperimento riuscito: Mandragora è diventato la mente pensante dell’Udinese

Le ultime partite hanno regalato all’Udinese una serie di notizie positive, prima delle quali, evidentemente, i punti. Arrivati, tra i vari motivi, anche grazie alla ritrovava verve di diversi giocatori: fra questi c’è Rolando Mandragora, che nella posizione di regista davanti alla difesa convince sempre di più.

Le qualità del centrocampista napoletano nel nuovo ruolo affidatogli da Gotti sembrano poter emergere nella maniera più nitida. Mandragora possiede doti tecniche di spessore, una buona visione di gioco e la capacità di dare, allo stesso tempo, ordine e fantasia alla manovra. A queste si aggiunga una discreta propensione all’interdizione, che non guasta mai.

Ecco perché quella di mente pensante potrebbe essere la collocazione più idonea per lui, che spesso nella sua comunque giovane carriera ha sofferto un pò la mancanza di certezze assolute sul ruolo più congeniale.

E’ banale dirlo: avere un regista di buon livello è fondamentale per ogni squadra. Bravo Gotti a credere nelle possibilità di Mandragora di calarsi bene nel nuovo ruolo, bravo Rolando a farsi trovare pronto, cosa che, a dire il vero, in questa stagione non ha fatto soltanto in poche occasioni.

Esperimento riuscito? Sì, oramai, per meglio dire, è divenuta una strada tracciata lungo la quale continuare. Nelle difficoltà, in situazioni di emergenza, talvolta si aprono scenari che possono diventare importanti anche in prospettiva. Bisogna avere una visione che non si limiti all’immediato, il coraggio di provare, la capacità di rispondere.

Massimo Pighin