News Udinese | L’ex Trost Ekong è il nuovo colpo della Salernitana

Dopo il turbolento momento passato in settimana, con l'esonero e poi il ritorno in meno di 48h di Nicola sulla panchina dei granata, la Salernitana si è dovuta arrendere anche al Napoli. La formazione campana ha retto fino all'ultimo secondo della ripresa, quando Di Lorenzo, imbeccato dall'ottimo assist di Zambo Anguissa, ha firmato l'1-0 sotto la traversa. Ma questa non è l'unica notizia che preoccupa il club di Iervolino. Infatti, alla mezz'ora, ha dovuto lasciare il campo il capitano Gyomber a causa di un fastidio alla coscia sinistra. L'infortunio sembra serio e si va ad aggiungere an quello di Fazio occorso settimana scorsa. Per questo motivo il ds De Sanctis è tornato sul mercato, tesserando un ex bianconero.