Ex Udinese, Behrami: “A Udine avevamo lasciato un lavoro a metà”

L’ex centrocampista dell’Udinese, Valon Behrami oggi in forza al Genoa del tecnico Davide Nicola il quale era in panchina quando lo volle in bianconero. Lo svizzero ha parlato del lavoro fatto in Friuli. Queste le sue parole a Il Secolo XIX: “Il mister ha avuto un ruolo importante nella chiamata del presidente. A Udine avevamo lasciato il lavoro a metà. Al di là delle grandi qualità di allenatore, è uno dei pochi a ispirare la mia vita al di fuori della professione. Il suo modo di vedere le cose semplifica ogni ragionamento difficile, nella vita e in campo“.