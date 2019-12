UDINE – L’ex Udinese Valon Behrami potrebbe ripartire dalla serie A. Il centrocampista svizzero, dopo l’esperienza fugace al Sion, è attualmente svincolato. Pare che in questo momento si trovi a Pegli per allenarsi con la rosa del Genoa agli ordini del neo tecnico Davide Nicola. Con l’apertura ufficiale del mercato invernale potrebbero esserci annunci ufficiali da parte della società gigliata, che punterebbe sul classe ’85 per risalire la china in classifica.