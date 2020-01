Ex Udinese, Bruno Fernandes vicino allo United

UDINE – Era un’operazione di calciomercato che avrebbe dovuto definirsi già questa estate, ma alla fine Bruno Fernandes era rimasto allo Sporting Lisbona, che aveva resistito agli attacchi a suon di milioni da parte del Manchester United. La resistenza da parte del club lusitano è destinata a crollare già nella sessione di gennaio, la stampa inglese è convinta che il centrocampista ex Udinese giocherà la sua ultima partita in Portogallo venerdì nel derby contro il Benfica. I Red Devils pare abbiamo convinto giocatore e squadra d’appartenenza con un’offerta di circa 70 milioni di euro. Fernandes potrebbe già essere sugli spalti di Anfield domenica, per seguire le giocate dei suoi nuovi compagni contro il Liverpool.