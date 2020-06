Ex Udinese, Calori: “Mi aspetto un finale in cui si riesca a conquistare presto la salvezza”

L’ex difensore dell’Udinese, Alessandro Calori ha parlato della ripresa del campionato di Serie A e del finale di stagione che attende i friulani. L’allenatore toscano ha vestito la maglia bianconera per 8 stagioni, dal 1991 al 1999, collezionando 272 presenze e 10 reti. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv nella trasmissione “Udinese Tonight“: “È una ripartenza molto attesa e se è stata ritenuta possibile non si dovrà poi puntare il dito contro chi decide se dovessero verificarsi dei nuovi contagi. Ora è il momento di riprendere in tutti i settori, e far ripartire il calcio è un segnale forte per tutti. Da allenatore sono curioso di come risponderanno i calciatori in campo, dovendosi calare in una situazione di competizione veloce dopo tre mesi di brusca interruzione. Dall’Udinese mi aspetto un finale di stagione in cui riesca a fare subito i punti necessari per mettere al sicuro la salvezza”.