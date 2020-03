Ex Udinese D’Agostino: “In Lombardia c’è tanta paura per il Coronavirus”

L’ex centrocampista dell’Udinese Gaetano D’Agostino, ha commentato la delicata situazione del Coronavirus in Italia e delle ripercussioni sullo sport. Queste le sue parole ai microfoni di Mediagol: “Campionati di calcio sospesi a tutti i livelli?Quando ti trovi davanti qualcosa che non conosci e che attiene all’ambito della salute è normale andare un po’ nel panico, tuttavia ritengo che abbia creato un danno maggiore l’eccessiva mole di informazioni, spesso imprecise e distorte, che il virus stesso. La comunicazione è importante per fornire le adeguate indicazioni comportamentali a tutti i cittadini e in queste situazioni dovrebbe essere un solo rappresentante del governo a prendere la parola, in modo che successivamente si cerchi di intraprendere una strada netta ed univoca tutti insieme. Io alleno in Lombardia e posso garantire che qui c’è davvero tanta paura, depressione e una corsa esagerata all’approvvigionamento di cibo e beni di prima necessità, reazioni impulsive dettate non dal pensiero cittadino in sé ma da come si si percepisce la comunicazione che arriva dall’alto”.