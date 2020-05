Ex Udinese, Domizzi: “Da sportivo e appassionato di calcio, mi auguro di tornare a vedere il calcio”.

L’ex difensore dell’Udinese, Maurizio Domizzi ha parlato della sua ex squadra ed ha espresso il suo pensiero sulla ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Telefriuli all’interno dell trasmissione “Bianconero XXL“: “Mi fa sorridere, ma con il massimo rispetto dico che se annuncia che non se ne parla di riprendere il campionato, allora è fine delle trasmissioni. Inutile stare a pensare se fare allenamenti individuali, di gruppo, protocolli, tamponi. Dicesse che il campionato è finito, punto e basta“.

Soluzione migliore

“Da sportivo e appassionato di calcio, mi auguro di tornare a vedere il calcio. Ma faccio un ragionamento un po’ più da essere umano: se la prospettiva è di far riprendere tutte le attività tra il primo e il 15 giugno, non vedo perché non far riprendere il calcio“.

Aspetto economico

“No. Faccio una precisazione: stiamo parlando di calcio, ma il mio ragionamento va a tutti quegli sport che possono avere la possibilità di riprendere“.

Quante possibilità ci sono di concludere il campionato

“Non le dò, perché finora è stato impossibile farsi un’idea. Dico solo che trovo assurdo che adesso si mettano a punto protocolli per gli allenamenti individuali, altri per poi fare quelli collettivi per poi magari dire che il campionato è finito dopo aver fatto spendere tempo e soldi?”

Bastano due settimane di allenamenti collettivi?

“I tempi sono stretti? “E’ ovvio che non sarebbe la condizione ideale. Poi tutto si fa, con il rischio di qualche infortunio in più“.

Era più forte l’Udinese di ,Bierhoff, Zaccheroni o Guidolin?

“Se parliamo di annate specifiche, era più forte quella di Zaccheroni. La nostra era molto più giovane, più di prospettiva“.

Una partita che rivedresti

“Se potessi sceglierne una, vorrei rivedere Udinese-Werder Brema, la partita di ritorno dei quarti di Europa League“.