L’ex difensore e capitano dell’Udinese, Maurizio Domizzi potrebbe tornare in Friuli. Questa volta potrebbe farlo nelle vesti di allenatore. Infatti secondo quanto riporta Trivenetogoal. It, l’ex bianconero è in lista per la panchina della Primavera del Pordenone che vorrebbe sostituire Paolo Favaretto.