Ex Udinese, Gerolin: “I biancoreni sono ormai una certezza nel campionato di Serie A”

L’ex Direttore Sportivo dell’Udinese, Manuel Gerolin ha parlato della stagione della squadra di Gotti. Queste le sue parole ai microfoni di calcioweb.eu: “Gotti ha meritato la conferma. Ha dato un’impronta alla squadra e raggiunto il traguardo della salvezza. Ha fatto molto bene e ha valorizzato il gruppo, adesso avrà il compito di ripetersi anche nella prossima stagione“.

Sulla stagione dei bianconeri: “Il modo di lavorare di questa società non rappresenta sicuramente una novità, ha messo in mostra calciatori importanti che hanno dimostrato di essere in grado di fare la differenza. Ha anche avuto qualche difficoltà, ma alla fine non ha rischiato moltissimo. Ormai è una certezza nel campionato di Serie A, l’organizzazione è il punto di forza del club, sono state sempre fatte delle scelte coerenti con gli obiettivi“.

Il suo futuro: “Per il momento non si è ancora mosso niente. Cerco un’organizzazione scouting in una squadra di livello. E’ stimolante individuare giovani e valorizzarli“.