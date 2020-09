Ex Udinese, gli elementi necessari secondo mister Bertotto – FOTO

UDINESE – Valerio Bertotto da calciatore è stato un buon difensore, messosi in mostra tra i professionisti in Serie A soprattutto con la maglia dell’Udinese. Adesso che ha appeso gli scarpini al chiodo da anni, è pronto ad iniziare una nuova ed emozionante avventura da allenatore. L’ex friulano ripartirà dalla panchina dell’Ascoli, in Serie B. Di recente il bianconero ha condiviso su Instagram uno scatto degli allenamenti della compagine marchigiana in cui ha aggiunto: “I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa sono: lavoro duro, perseveranza e buonsenso“. Chissà che dopo la parentesi di Luca Gotti, non sarà lui il nuovo allenatore dell’Udinese. Tra i possibili candidati c’è anche Antonio Di Natale.