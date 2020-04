Ex Udinese, Halfredsson: “A Udine tre anni bellissimi, esperienza fantastica”

L’ex centrocampista dell’Udinese, Emil Halfredsson ha ripercorso la sua avventura con la maglia bianconera. Queste le sue parole al Gazzettino: “L’esperienza a Udine è stata fantastica, e mi è piaciuta dal primo all’ultimo minuto, sia per la gente di Udine, per la straordinaria organizzazione della società e per la bella città. Sono stati tre anni e mezzo davvero belli, ed è difficile scegliere un ricordo particolare. Posso dire che magari qualche volta abbiamo sofferto ma ne siamo sempre usciti con la forza del gruppo che ci ha sempre permesso di fare cose buone”.