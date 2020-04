Ex Udinese, Nicola: “A Udine ho trasformato De Paul in mezz’ala”

L’ex allenatore dell’Udinese, Davide Nicola oggi sulla panchina del Genoa ha parlato del suo modo di intendere il gioco del calcio. Il tecnico del grifone si è soffermato sull’aspetto tattico nella sua avventura in Friuli nella stagione 2018-2019, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Rodrigo De Paul. Queste le sue parole ai microfoni di buoncalcioatutti.it: “Il sistema di gioco non è per me una priorità, ma un mezzo per sviluppare i miei principi di gioco e sfruttare le qualità dei giocatori a disposizione; dirigere i giocatori significa utilizzare diversi stili di guida, per alcuni curarne la crescita o trasferire esperienza (stile coaching) mentre per altri c’è una condivisione di nuove idee (stile partecipativo); il giocatore duttile è comunque un fuoriclasse per il suo mettersi al servizio della squadra; il numero 10 di una volta? Io sono amante della tecnica, della fantasia, della pura classe cristallina purché sia messa al servizio della squadra“.

Il cambio di ruolo di Rodrigo De Paul: “In carriera mi è capitato di cambiare ruolo a dei giocatori, a volte per esigenza e altre per intuizione: ad esempio Rodrigo De Paul, che da attaccante esterno ho trasformato in mezzala, contribuendo così alla sua chiamata da titolare nella nazionale argentina in occasione dell’ultima Coppa America”.