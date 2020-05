Ex Udinese, Sosa: “Indimenticabile il io primo gol contro la Juventus”

L’ex attaccante dell’Udinese, Roberto Sosa ha parlato della sua avventura in maglia bianconera. L’argentino in Friuli ha collezionato 104 presenze e 34 reti militando a Udine dal 1998 al 2002. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tonight: “Da Udine mi sono portato un’esperienza importante. Sono stati quattro anni bellissimi dal punto di vista sportivo – con molte qualificazioni in Europa, la vittoria dell’Intertoto, alcuni gol in Coppa Uefa – ma anche affettivo, perché due dei miei tre figli sono nati proprio a Udine. Il momento che mi ha emozionato di più? Il mio primo gol in serie A contro la Juventus, con quella arrampicata sotto la curva. Ora, da allenatore, cerco di coinvolgere tutti i calciatori nelle dinamiche della squadra. Mi ispiro agli allenatori che ho avuto da giocatore, anche quelli incontrati a Udine: da Guidolin a De Canio, da Spalletti a Hodgson e Ventura. Con l’emergenza Covid, anche in Argentina sono stati sospesi tutti i campionati. I numeri parlano di circa 5 mila positivi e 400 morti. Il governo argentino ha lavorato bene per arginare il più possibile questa pandemia, ora la popolazione è lockdown ancora fino alla fine di giugno”.