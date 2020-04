Ex Udinese, Tissone: “La mia Udinese giocava il calcio più bello al mondo”

L’ex centrocampista dell’Udinese Fernando Tissone ha parlato della sua avventura in Friuli. Il brasiliano classe 86′ ha vestito la maglia bianconera dal 2004 al 2006 collezionando 35 presenze e un gol, successivamente nella seconda parentesi dal 2008 al 2009 mettendo insieme solo 5 presenze. Queste le parole di Tissone al Messaggero Veneto: “È una storia che sanno in pochi. Prima di Udine ero stato in prova alla Juventus, che però non pagò il Lanus, club nel quale tra l’altro non avevo mai giocato. Premetto che mio padre mi aveva portato giovanissimo in Europa e da Madrid passammo a Como, poi quel provino alla Juve che indugiava sul pagamento. Ero sempre meno convinto di quella situazione e spuntò l’Udinese. Spalletti mi dice chiaro: “So che sei un attaccante, però non ne abbiamo bisogno. Invece ci serve un giocatore che faccia la riserva a Pizarro, davanti alla difesa”. Alla prima occasione possibile vado in panchina a Siena e poi entro, vinciamo 3-2 una partita molto importante e poi la Champions. Non ho dubbi, quella Udinese per me giocava il calcio più bello del mondo e io avevo in Pizzarro un maestro immenso, che ti faceva il tunnel non per sfotterti ma per fare il passaggio ideale, e in Felipe un grande amico”.