Ex Udinese, Velazquez: “A Udine abbiamo rivalutato giocatori come Musso e De Paul”

L’ex allenatore dell’Udinese, Julio Velazquez ha parlato della valorizzazione di alcuni calciatori bianconeri quando l’attuale tecnico del Vitória Setúbal sedeva sulla panchina friulana. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “A quel tempo abbiamo rivalutato molto un giocatore che in estate si diceva potesse andare via, come Rodrigo De Paul, che alla fine è diventato molto importante. Con noi, lui è arrivato alla Nazionale argentina e ha fatto un’ottima prestazione. Stessa situazione per Juan Musso e altri calciatori“.