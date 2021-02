Ex Udinese, Velazquez: “De Paul e Musso? Sono già in un club importante”

Parla l'ex tecnico bianconero.

UDINE - Si preannuncia un'estate molto movimentata per Juan Musso e Rodrigo De Paul, richiestissimi in chiave calciomercato. Sull'estremo difensore c'è il forte pressing della Roma, mentre per il fantasista sono in prima fila Inter e Juventus, ma negli ultimi giorni ha iniziato a prendere informazioni anche il Liverpool. Di questi due giocatori ha parlato, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex allenatore dell'Udinese Julio Velazquez: "Musso lavora tantissimo, vuole sempre migliorarsi ed è già uno dei migliori portieri al mondo. Mi aspettavo che entrambi sarebbero arrivati a questo livello, non sono sorpreso. Ho avuto modo di allenare tutti e due, so quanto valgono. Sono due giocatori di grandissima qualità. Musso è bravo non solo tra i pali, ma anche nel modo di guidare l'intero reparto difensivo. E' cresciuto tantissimo negli ultimi mesi. Sono contento perché la prima volta che ha giocato in Italia l'ha fatto con me e sono convinto che ormai sia pronto per giocare in qualsiasi squadra del mondo".