Ex Udinese, Velazquez: “Vedo bene Fabian Ruiz al Real Madrid”

UDINE – L’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez, attuale tecnico del Vitoria Setubal è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz: “Fabian è un calciatore di qualità e può fare bene. Quando ero al Betis lui giocava nella squadra B. Il Napoli è un top club, ma lui potrebbe giocare anche nel Real Madrid, è cresciuto in maniera incredibile. Lobotka può fare bene in Italia, è molto forte, anche se non è facile cambiare campionato. Gli servirà un po’ di tempo per adattarsi”.