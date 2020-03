Ex Udinese, Zaccheroni: “Il segreto fu indovinare gli uomini e i calciatori giusti”

L’ex allenatore dell’Udinese Alberto Zaccheroni ha ripercorso la sua avventura friulana. Il tecnico emiliano ha guidato i bianconeri dal 1995 al 1998, ottenendo un 10° posto iniziale prima di portare l’Udinese in Coppa UEFA con un 5° posto, prima del miracoloso 3° posto della stagione 1997-1998. Queste le sue parole ai microfoni di Telefriuli: “Ogni tanto le partite me le riguardo, anche se non si vedevano bene come oggi. A me di quel periodo piace pensare all’armonia che si era creata all’interno del gruppo: abbiamo indovinato sia i calciatori che gli uomini giusti. Avevo dei ragazzi straordinari, di grande spessore umano. Quest’anno sono 40 anni che faccio l’allenatore, ma quel gruppo, l’interpretazione di gioco di quella squadra, quell’entusiasmo anche tra i tifosi… è il mio orgoglio più grande come allenatore”.