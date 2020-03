Ex Udinese, Zico: “Spero che la gente saprà apprezzare di più lo stare insieme”

L’ex attaccante dell’Udinese Zico, ha parlato dell’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Parlo spesso con Alessandro, il mio amico di Orsaria dove c’è il mio club, mi tiene informato su tutto. Udine non ha sofferto tanto. Ho una simpatia per l’Italia, lì c’è il mio cuore. Dobbiamo credere che la gente stia attenta a quanto viene chiesto: è importante restare a casa, seguire le norme igieniche, evitare le cose che possono fare male. L’Italia è in una brutta situazione, mi spiace tanto per questo. Spero che alla fine la gente capirà e valorizzerà lo stare insieme, l’importanza della famiglia. Questo è il momento per far capire alla gente che dobbiamo aiutarci l’un con l’altro per riuscire a vincere questa battaglia“.