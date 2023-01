Notizie Udinese / L’ex Zeegelaar è pronto a tornare: su di lui il Birmingham

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ad oggi la sfida è veramente molto serrata ed il prossimo incontro di campionato non è assolutamente da sottovalutare. Dall'altra parte del campo ci sarà un Verona con molta voglia di fare e provare a vincere per poter continuare a sognare una salvezza che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. Adesso quella di lunedì è una partita crocevia anche per la squadra friulana. Nel frattempo, un ex bianconero è vicino al ritorno in campo.