L’Udinese ha fatto la sua scelta UFFICIALE! Runjaic rinnova fino al 2027

La scelta è definitiva e la società ha deciso di non iniziare la stagione con un tecnico in scadenza di contratto. Proprio per questo motivo è arrivato l'annuncio di Mister Kosta Runjaic e del suo prolungamento fino al 2027. Una scelta di primissimo livello per il tecnico che non vede l'ora di poter dire la sua anche nel corso del prossimo torneo. L'obiettivo è chiaro e il club ha confermato la fiducia al coach tedesco sia per dare continuità al progetto, ma anche perché crede si parli del profilo giusto per puntare alla parte sinistra della classifica.