News Udinese – Ignacio Pussetto messo al centro del progetto

L'attaccante argentino Ignacio Pussetto è pronto per tornare a calcare i campi da gioco e sperimentare un nuovo ruolo fatto su misura per lui

L'attaccante argentino Ignacio Pussetto ha avuto non poche difficoltà nell'ultima stagione. Dopo un'ottima partenza, la sua migliore in Italia, condita da 3 gol e un assist in sole nove presenze da titolare. Il giocatore si è disgraziatamente dovuto fermare per ben sette mesi a causa di un infortunio gravissimo, cioè la rottura del crociato anteriore sinistro. Lo scontro era avvenuto nel ormai lontano Gennaio 2021 contro la squadra all'epoca allenata da Andrea Pirlo. Il giocatore ha potuto recuperare senza fretta ed ora è pronto per tornare a calcare i campi da gioco, infatti ha incominciato la preparazione atleticaassieme al resto della squadra.