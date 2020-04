FIFA, Montaglini: “Ripresa? Evitare gli spostamenti internazioni dei giocatori”

NEWS UDINESE – Il vicepresidente della FIFA Vicotr Montaglini, ha parlato di alcune difficoltà legate alla ripresa del campionato. Stando a quanto riportato dal sito “Calcio&finanza“, il numero due dell’organo internazionale avrebbe sollevato alcune problematiche. Secondo il canadese sarà difficile aspettarsi di vedere partite con gli spalti gremiti oppure la possibilità di far effettuare ai calciatori viaggi continentali. Questo aumenterebbe il rischio di un nuovo contagio dovuto al coronavirus:

“Dal mio punto di vista ritengo che quella di far disputare le partite a settembre sarà una sfida. Non tanto per via dei problemi di salute di cui tutti siamo a conoscenza, ma proprio perché ritengo difficile immaginare i viaggi internazionali che in cui i calciatori potrebbero essere coinvolti. Mi sembra un rischio eccessivo. Penso quindi che il calcio domestico ha la priorità. Se otterremo il via libera per tornare in campo, credo lo stesso che non ci saranno partite con la presenza del pubblico. Non pensando alle conseguenze di alcune scelte si rischierebbe enormemente la ricaduta”.