FIGC Master allenatori: a lezione da Luca Gotti

Il corso per ‘Allenatore professionista di prima categoria’ che si tiene a Coverciano in queste settimane ha avuto ieri in diretta streaming un docente d’eccezione: il mister dell’Udinese, Luca Gotti, che ha illustrato agli allievi le sue teorie e metodologie di lavoro, coinvolgendo nella spiegazione anche due suoi collaboratori, il preparatore atletico Gianni Brignardello e il preparatore dei portieri Alex Brunner.

Una lezione per dare consigli e suggerimenti a chi sta per conseguire il massimo riconoscimento per un allenatore a livello europeo: la licenza UEFA Pro è infatti il massimo step formativo per un tecnico e tra i suoi allievi sono molti i volti noti, a cominciare dai campioni del mondo nel 2006, Andrea Pirlo e Luca Toni.