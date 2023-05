Fiorentina-Udinese / Deciso l’arbitro del match di domenica: i precedenti

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri. Proprio in queste ore è stato deciso il direttore di gara della partita contro la Fiorentina

Redazione

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Il match di settimana prossima non sarà semplice ed anzi bisogna dare tutto per mettere in difficoltà una squadra come la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il club con sede a Firenze ha dato dimostrazione di poter battere tutte le sue avversarie ed infatti non è un caso che sia in finale di Coppa Italia ed anche in semifinale di Conference League. Proprio in queste ore sono anche uscite le designazioni arbitrali in vista del match di questa domenica. Ecco chi guiderà la partita tra l'Udinese e la Fiorentina. Una partita che vale tanto e che potrebbe decidere la corsa all'ottavo posto per le squadre coinvolte.

Il direttore di gara prescelto per l'incontro di campionato è Daniele Paterna. I suoi assistenti saranno Vono e Saccenti. Quarto uomo Gualtieri. Al Video Assistence Referee la presenza di Abisso che ha diretto il match di campionato contro il Napoli di settimana scorsa. Partita che ha lasciato non pochi strascichi, soprattutto per via della festa non organizzata ma che è divampata al triplice fischio finale. Il suo assistente sarà Marini. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i precedenti dell'Udinese con l'arbitro della sezione di Teramo.

Tutti i precedenti — Quando si parla di Udinese e la si associa a Paterna, non troviamo grandissimi riscontri. Ad oggi l'unica volta che la squadra dei Pozzo è stata diretta dal direttore di Teramo è stata nel corso della passata stagione. La partita è quella contro l'Empoli terminata per 3-1 in favore dei toscani, sicuramente non un bel ricordo. Diverso invece per la Fiorentina che è stata guidata da Paterna nel corso della partita di Coppa Italia contro la Sampdoria nel precedente gennaio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata e in uscita. Sandi Lovric piace a una big del nostro calcio <<<