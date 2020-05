Fiorentina, Pezzella: “A Udine pensavamo di non giocare”

Il difensore della Fiorentina, German Pezzella ha ripercorso i momenti legati all’ultima gara di campionato disputata contro l’Udinese, prima dello stop alla Serie A a causa dell’emergenza COVID-19. Queste le sue parole in diretta instagram: “A Udine abbiamo giocato l’ultima partita, era l’8 marzo e siamo tornati due volte lì, perché la prima volta c’è stato un rinvio. Pensavamo di non giocare perché si diceva che avrebbero sospeso la giornata. In società abbiamo avuto persone che sono dovute andare in ospedale, per essere curate. Ci siamo preoccupati, ma ora sta tutto calando e sono ottimista anche per l’Argentina“.