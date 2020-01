Floro Flores, il doppio ex: “Udinese leggermente favorita sul Sassuolo”

Tra i doppi ex di Udinese e Sassuolo spicca il nome di Antonio Floro Flores. «A Udine vivo, a dimostrazione del legame con il territorio. Anche se ora sono a Caserta, a Udine stanno crescendo i miei figli, ho mia moglie e la trovo una città che offre tanto. Tra l’altro mio figlio gioca nella squadra dei Pulcini e mia figlia nell’Under 13 dell’Udinese. I miei ricordi? Con l’Udinese ho fatto il primo gol in Coppa Uefa nella sfida contro il Borussia Dortmund e poi la doppietta in Sassuolo-Genoa 4-2 che poi ha sancito il mio rilancio», le parole dell’ex attaccante bianconero al Gazzettino dove racconta anche il rammarico per non aver potuto vestire la maglia bianconera nel nuovo stadio: «È il mio rammarico più grande. La Dacia Arena è un gioiello di stadio, un sogno poterci disputare una partita. Avrei esultato sotto la mitica Curva Nord. Tra l’altro con i tifosi ho sempre avuto un bellissimo legame. A Udine ho disputato la Coppa Uefa e la Champions, i tifosi mi applaudivano sempre. Credo di aver fatto parte della crescita sportiva di queste due splendide società oggi fiore all’occhiello del calcio italiano».

Poi sul club afferma che «Se dici Udinese, dici famiglia Pozzo. Il Paron è stato lungimirante a livello imprenditoriale, l’Udinese è un vanto per tutti. Devo altresì ringraziare la società del Sassuolo e Giorgio Squinzi, un uomo che ha dato tanto allo sport italiano e il suo ricordo resterà vivo per sempre nel mio cuore».