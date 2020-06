Fofana: “Abbiamo dimostrato di saper anche segnare”

Al termine di Udinese-Atalanta, Seko Fofana ha parlato ai microfoni del canale ufficiale:

“Direi che è stata una grande partita da parte di tutta la squadra, abbiamo avuto diverse occasioni ma purtroppo a volte abbiamo mancato l’appuntamento con il gol. Stiamo lavorando bene e siamo sulla giusta strada, non dobbiamo mollare e alla fine la fortuna arriverà. Siamo tutti un po’ tristi perché avevamo preparato bene questa partita. Inoltre sappiamo tutti che l’Atalanta è una delle squadre più forti d’Europa ma noi abbiamo disputato una buona gara e abbiamo dimostrato di saper anche segnare. Oggi abbiamo dato tutto con l’atteggiamento giusto. Per la Roma poi recupereremo anche De Paul, del quale oggi abbiamo fatto a meno ma che resta sempre un giocatore fondamentale, quindi speriamo di produrre una buona prestazione. Walace? Sono contento per lui perché secondo me si tratta di un giocatore molto forte e oggi ha dimostrato di essere pronto. Infine vorrei dedicare un pensiero a Mandragora, la cui assenza mi rende molto triste. Mi manca e manca a tutto il gruppo, perciò speriamo di riuscire a conquistare dei punti per lui e per la squadra nelle prossime partite“.