Fofana: “Per me oggi tante emozioni”

Le parole del centrocampista, autore del gol dalla vittoria, ai microfoni di Udinese Tv:

“Tante emozioni per me oggi. Oggi volevamo assolutamente vincere e lo avevamo anche promesso a qualche tifoso che è venuto a trovarci ieri in albergo. Anche in questa partita abbiamo visto una grandissima tifoseria che ci spinge sempre al massimo quindi complimenti anche a loro. Ho passato sei mesi difficili perché non è stato facile per me e ancora oggi ci ripenso, il Mister invece è molto bravo, dice sempre quello che deve dire e per me è un po’ filosofo. Io ho lavorato molto e credo sempre in me, sono felice di essere tornato con una grande prestazione e spero di poter continuare così. Io e Rodrigo trascinatori? Ci sono anche molti altri giocatori oltre a noi due e senza di loro noi non saremmo nulla. Sono felice per De Paul perché anche lui ha avuto un periodo difficile, ha risposto molto bene e sono contento“.