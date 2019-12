Anche il sindaco Fontanini appoggiava la petizione: Condivido la riscoperta dei valori

“Io sono d’accordo, condivido l’iniziativa e la riscoperta dei valori: è stato vinto un campionato e questo va riconosciuto anche se risale al 1896. Come istituzione siamo partecipi a questa iniziativa”. Così l’allora Presidente della Provincia di Udine e oggi Sindaco, Piero Fontanini, in merito alla richiesta partita da MondoUdinese e che sta trovando un appoggio trasversale per il riconoscimento dello Scudetto 1896.

Come già fatto presente nei giorni scorsi da parte della Federazione c’è senz’altro la sensibilità ad ascoltare la richiesta, mentre in Friuli si spera di poter festeggiare il 120 compleanno del club bianconero potendo fare finalmente sfoggio del titolo conquistato sul campo agli albori del calcio.