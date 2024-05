Udinese-Empoli | La formazione di Cannavaro: Samardzic dietro Lucca

L'Udinese, si prepara per la sfida contro l'Empoli, cruciale in ottica salvezza. In vista di domenica le novità in casa friulana non sembrano essere molte. Il Tucu Pereyra infatti non è ancora al meglio e tutto fa pensare che sarà arma dalla panchina e quindi a gara in corso. Tutto bene per Ehizibue, uscito un po' acciaccato dalla gara del Via del Mare, ma che sarà al suo posto sulla fascia destra al Bluenergy Stadium. Per gli infortunati invece se ne parlerà per l'ultima giornata contro il Frosinone, non prima.