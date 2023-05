Salernitana-Udinese | Le formazioni ufficiali: Thauvin titolare con Nesto

L'Udinese scenderà in campo tra qualche ora per l'incontro di campionato contro i campani di Sousa. Le formazioni ufficiali

Dopo la sconfitta tra le polemiche con la Lazio, i bianconeri tornano in campo all'Arechi, in uno scontro che può valere l'ottava piazza in classifica. Entrambe le squadre sono in una situazione di classifica estremamente tranquilla, ma allo stesso modo vogliono provare a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Diverse defezioni da entrambi le parti, con la Salernitana ce dovrà fare a meno del bomber Dia. Nel frattempo, andiamo a vedere le scelte dei due allenatori.

Le scelte di Sottil

Sottil opta per il ritorno di Nestorovski dal 1', con Beto che si accomoda quindi in panchina. Al posto di Udogie squalificato, c'è Zeegelaar sulla fascia sinistra. Sulla trequarti ritorna Thauvin, con Samardzic riportato nel suo ruolo di mezz'ala e Pereyra spostato sulla corsia di destra. Il calciatore francese avrà una chance per dimostrare il suo valore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco le dichiarazioni alla vigilia di mister Sottil <<<