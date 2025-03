Udinese – Sanchez out, Thauvin in forse: chi accanto a Lucca? Le ipotesi

Con el Nino Maravilla out per infortunio e Thauvin in fase di recupero, non sappiamo chi ci sarà accanto a Lucca Domenica

Manca sempre meno alla partita tra Inter e Udinese, valida per la 30esima giornata di campionato. Il calcio di inizio sarà Domenica alle ore 18:00 e mister Runjaic non sa ancora chi sarà disponibile in attacco ad affiancare Lucca.

Sanchez è out ufficialmente per via di una distrazione muscolare e Thauvin è alle prese con un recupero lampo. Il francese ha accusato dolore alla fascia plantare e sta tentando il tutto per tutto al fine di rientrare Domenica (anche se chissà in quali condizioni). Runjaic si trova davanti ad un vero e proprio dilemma.

Laddove Thauvin riesca ad esserci, sarebbe meglio farlo entrare o fargli fare una cinquantina di minuti? E se la scelta fosse la prima, chi affiancherebbe Lucca dal primo minuto? In panchina ci sono Pafundi e Bravo. Tra i due lo spagnolo potrebbe cominciare la gara e il talento italiano potrebbe chiuderla. La risposta la avremo tra pochi giorni. Le ultime di mercato: Simeone fa spesa ad Udine: pronti 30 milioni <<<