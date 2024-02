Genoa-Udinese / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri. Proprio in queste ore è stato deciso il direttore di gara della partita contro i liguri

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Dopo il pareggio interno con il Cagliari, la squadra di Cioffi sarà impegnata nel match di Marassi contro il Genoa. Proprio in queste ore sono anche uscite le designazioni arbitrali. Ecco chi guiderà la partita tra l'Udinese e la formazione ligure.

A dirigere sarà il fischietto di Roma Francesco Fourneau. Avrà come assistenti Meli e Alassio. Quarto uomo Colombo. Al Var Di Paolo , suo assistente Sozza. Ora andiamo i conoscere i precedenti dei friulani con il fischietto della sezione di Roma.

Tutti i precedenti

Fourneau ha diretto l’Udinese in 5 occasioni in cui i bianconeri hanno ottenuto un successo, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima volta che Fourneau e l’Udinese si sono incrociati è stato il 23 aprile 2023 in Udinese-Cremonese 3-0. Anche il Genoa ha incrociato 5 volte Fourneau, ma il suo bilancio è di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.