Genoa-Udinese | Runjaic in conferenza: “Tutta una questione di dettagli”

Appena terminata la sfida di campionato tra l'Udinese e il Genoa. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le parole di Kosta Runjaic .

Che partite è stata, cosa le è piaciuto e in cosa il Genoa vi ha sorpreso?

"Prima di tutto congratulazioni al Genoa per la vittoria. Noi ci aspettavamo questo gioco, ma non questo risultato. Il genoa ha giocato una partita molto intensa e noi abbiamo difeso molto bene con il Genoa che ha creato poche occasioni. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle grandi opportunità e le abbiamo sprecate. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta e con il primo gol avremmo vinto la disputa. Dall'altra parte il Genoa ha colto la sua chance e alla fine è stata una vittoria fortunata, perché il nostro gol era in fuorigioco. Tutta una questione di dettagli".