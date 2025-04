Genoa-Udinese | Runjaic nel prepartita: “Forti in casa? Vogliamo batterli”

"Iker Bravo parte titolare con un altro calciatore molto giovane come Lorenzo Lucca. Questa è una grande occasione per lo spagnolo che ha la chance di mettersi in mostra". Ha poi commentato e fatto il punto sul rendimento del Genoa tra le mura amiche: "Le statistiche dicono che loro sono forti in casa. Nel loro stadio c'è una bella atmosfera e un grande tifo. Lotteremo per fargli perdere la prima partita in casa nel 2025".